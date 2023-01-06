رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية لقناة القاهرة الإخبارية: نقدر جهود مصر لاستقرار بلادنا

قال خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، إن دور مصر يحث على التوافق، ونقدر ما تفعله القاهرة لاستقرار ليبيا.

وأضاف خلال لقاء خاص يقدمه الإعلامي تامر حنفي بشاشة القاهرة الإخبارية، «كثير من الدول الإقليمية والمؤثرة دوليا في المشهد الليبي في فترة معينة كانوا أقرب إلى الاستقطاب، وبعد جولات الصراع المختلفة سياسيا وعسكريا أيقنت كل الدول القريبة من الشأن الليبي أن تحقيق الاستقرار والتنمية والمصالح المشتركة مع الدول لن تتحقق بالاستقطاب، وإنما تتحقق بمحاولة إيجاد توازن ونوع من التوافق، لذلك فالدول المهتمة بالشأن الليبي بدأت تتعاون للوصول إلى حل».

وتابع: «نعد خارطة طريق وسنعلن عنها في مدة قريبة في ليبيا، وسيكون هناك لقاء قريب مع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي وسيعلن فيه خارطة الطريق، وسنوزع فيه النسخة النهائية الموقعة والمعتمدة من القاعدة الدستورية التي توافقنا عليها، واتفقنا على مدى زمني لخارطة الطريق، ولكن لن نعلن عنها في الوقت الحالي».