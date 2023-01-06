عضو بالشيوخ لقناة «القاهرة الإخبارية»: استقرار ليبيا في صالح المنطقة العربية والشرق الأوسط

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، إنه يتمنى أن تنتهي القضية الليبية إلى اتفاق الأطراف الليبية على كلمة سواء، حيث إن استقرار ليبيا ليس في صالح ليبيا فقط، بل في صالح المنطقة العربية والشرق الأوسط كله.

وأضاف خلال مداخلة بالفقرة الإخبارية بقناة القاهرة الإخبارية: «كانت هناك تباينات كثيرة بين الفرقاء الليبيين في الشرق والغرب، لكن نشهد منذ نحو 3 سنوات مزيدا من العمليات السياسية والجهد السياسي، ومصر تضطلع بالدور الأكبر في هذا الجهد، رغم المحاولات من الدول المختلفة».

وتابع: «هذه المرة الأولى التي نصل فيها إلى مثل هذا المستوى من التقدم والتفاؤل على أرض الواقع، فالأطراف الإقليمية والدولية أعطت الثقة لحكومة الدبيبة لكن في الفترة الأخيرة لم يكن موضوعيا بالقدر الكافي، ولم يقدم المزيد من الخطوات البناءة للوصول لحل حقيقي، وتم تأجيل الانتخابات تحت حجج مختلفة».

واستطرد: «الجهد المصري يتم عبر أكثر من ثلاث سنوات، ومحادثات مختلفة بالغردقة والقاهرة، وانتهى الأمر بمجلس النواب المصري بالأمس، بالتوافق المبدأي على الوثيقة الدستورية، فمصر بذلت جهدا كبيرا والطرفان وصلا إلى حدود جيدة لكن نسبة الـ5% المتبقية في أي قضية في السياسة هي المشكلة».