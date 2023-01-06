رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية لقناة «القاهرة الإخبارية»: إعلان خارطة الطريق قريبا

قال خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، إنه سيتم الإعلان عن خارطة الطريق الليبية والقاعدة الدستورية التي ستحكم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت، وذلك عقب لقاء مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وعبد الله باتيلي مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا.

وأوضح «المشري»، في لقاء خاص على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية» أنه عقد اجتماعين مطولين مع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، في القاهرة، ناقشا خلالها خارطة الطريق الليبية، والتي سينتج عنها شروط الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وتابع أن السلطة التنفيذية المقبلة لن يكون لها الحق في الترشح للانتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية، وأنه لن يترشح لأي منصب داخل الحكومة وذلك لرغبته في العمل السياسي من خلال المجلس الأعلى الليبي للحفاظ على إقامة الانتخابات في كل ربوع ليبيا.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية أنه لا يريد إجراء انتخابات داخل البلاد في ظل وجود حكومتين، وأن الواجب الآن هو توحيد الصف الليبي. واستطرد أن العقلاء في ليبيا يرفضون إقامة انتخابات في ظل وجود حكومتين، لأن توحيد الحكومة يؤدي إلى شفافية المشهد السياسي.

وأوضح أن الخلاف على أساس العملية الدستورية منعهم من طرح خريطة الطريق على الشعب الليبي وفى الإعلام، لافتًا إلى أنه سيجري الآن طرح القضية للحوار المجتمعي من خلال ندوات ومؤتمرات صحفية وإعلامية.