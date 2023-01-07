كيف تحصل على العلاوة التشجيعية؟.. قانوني يوضح الفرق بينها وبين «الدورية»

نظم قانون الخدمة المدنية كل ما يتعلق بالموظفين من حيث العمل والإجازات والعلاوت والزيادات والأجور، وكل ما له علاقة بالموظف وعلاقته بمؤسسة العمل، وأقر القانون حق الموظفين في علاوة تشجيعية من المؤسسة محل العمل، ووضع لها شروطًا ونسبًا محددة لتطبيقها.

قانون الخدمة المدنية

وفي هذا الصدد، قال المحامي محمد عبد المجيد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ قانون الخدمة المدنية أقر العلاوت والحوافز للموظفين، حتى يزيد من إنتاجية الموظف وبالتالي يعود هذا بالنفع على المؤسسة والموظف والدولة معا، مضيفًا أن القانون حدد نسبة العلاوة التشجيعية وشروط الحصول عليها.

وأضاف «عبد المجيد» أنّ نسبة العلاوة التشجيعية التي أقرها القانون، ويجوز للسلطة المختصة منحها للموظف تكون 5% من أجره الوظيفي، ولكن يتم ذلك وفقا لشروط محددة أقرها القانون في المادة 38، لافتًا إلى أن العلاوة التشجيعية تختلف عن العلاوة الدورية السنوية التي يحصل عليها الموظفون في الأول من يوليو كل عام.

شروط العلاوة التشجيعية

وتابع المحامي أن شروط الحصول على العلاوة التشجيعية تعتمد على عدة شروط أبرزها، أن تكون كفاءة الموظف حددت بمرتبة على الأقل من العامين الأخيرين، وألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام، وألا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة عن 10%.

وأشار إلى أن نسبة الـ10% التي حددها القانون من الموظفين، تكون في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة، أي بمعنى أنه في حالة كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من 10 يتم منح العلاوة لواحد منهم.