محمد الباز: البلد التي أنجبت أم كلثوم لا يستطيع أحد سرقة ريادتها الفنية

احتفى الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، بدخول سيدة الغناء العربي أم كلثوم في تصنيف أهم 200 مطرب في التاريخ.

وقال «الباز»، خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار»، إن السيدة أم كلثوم حلت في المركز الـ61 في التصنيف الذي نشرته مجلة «رولينج ستون» الأمريكية، لأعظم المغنين حول العالم.

الباز: التقرير يتحدث عن المطربين الذين شكلوا التاريخ الفني

وأوضح أن التقرير لا يتحدث عن الصوت «الحلو» للسيدة أم كلثوم، ولكنه يتحدث عن المطربين الذين شكلوا التاريخ الفني، وأثّروا في وجدان شعوبهم، منوها إلى أن التقرير وصف كوكب الشرق بأنها روح العالم العربي.

وتابع: «أرى أن هذا التقرير جاء في وقته تماما، لأن للأسف في الوقت الحالي يطغى على المجال العام ما يمكن أن نسميه ترويجًا للتفاهة، وتراثنا يقول إن البلد التي أنجبت عبد الوهاب وأم كلثوم وعبدالحليم حافظ لا يستطيع أحد أن يسرق ريادتها الفنية، وأنه لن يستطيع أحد ولن يستطيع أحد صناعة حالة فنية في المنطقة غيرنا بس محتاجين ننتبه لنفسنا شوية».