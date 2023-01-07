5 معلومات عن مسلسل «وينزداي» قبل انطلاق جزئه الثاني.. مشاهدات بملايين الساعات

تستعد منصة نتفلكس لتقديم الجزء الثاني من مسلسل «وينزداي» بعد النجاح الكبير الذى حققه الموسم الأول من العمل.

ترصد «الوطن» عدة نقاط عن النجاحات التى حققها المسلسل الإنجليزي

- يُعد مسلسل «وينزداي» يحتل المرتبة الثانية في قائمة المسلسلات (الإنجليزية)الأكثر شعبية على نتفلكس، إذ حظي بنحو 1.237 مليار ساعة مشاهدة في أول 28 يوماً من عرضه.

- تمت متابعة المسلسل فيما يزيد على 182 مليون منزل منذ عرضه الافتتاحي (1.237 مليار ساعة مقسمة على 6.8 ساعة).

الاعداد لتصوير موسم ثاني من «وينزداي»

- تجاوز مسلسل «وينزداي» حاجز المليار ساعة مشاهدة بعد الأسابيع الثلاثة الأولى فقط من عرضه الأول، لينضم بذلك إلى مسلسلي «سترينجر ثينجز 4» و«لعبة الحبّار»، ويصبح ثالث مسلسل يحقق هذا الإنجاز خلال أول 28 يوماً من عرضه.

- حطم المسلسل الرقم القياسي لأكبر عدد ساعات مشاهدة في الأسبوع لمسلسل تلفزيوني باللغة الإنجليزية على نتفليكس، وذلك لمرتين، عندما احتل المرتبة الأولى في أسبوعه الأول مسجلاً 341.23 مليون ساعة مشاهدة، وتصدر المرتبة الأولى مجدداً في الأسبوع الثاني بعدد ساعات مشاهدة بلغت 411.29 مليون ساعة.

- وبعد ستة أسابيع متتالية من عرض «وينزداي»، يحظى المسلسل أسبوعياً بأكثر من 100 مليون ساعة مشاهدة ضمن قائمة البرامج التليفزيونية الإنجليزية، وهو رقم قياسي آخر.