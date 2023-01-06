البابا تواضروس في قداس عيد الميلاد: أرسل التهنئة لكل الإيبارشيات

ألقى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كلمة بابوية، خلال قداس عيد الميلاد المجيد المقام بكاتدرائية ميلاد المسيح، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال البابا خلال كلمته: «أحب أن أهنئكم جميعاً بعيد الميلاد المجيد، وبداية عام جديد 2023، وأرغب في إرسال كل التهنئة من أرض مصر إلى كل الإيبارشيات والكنائس القبطية الموجودة في كل المسكونة في إفريقيا وآسيا وأوروبا وأستراليا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية».