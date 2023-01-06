بدء قداس عيد الميلاد بالغردقة بحضور محافظ البحر الأحمر وسياح أجانب

ترأس الأنبا إيلاريون أسقف كنائس البحر الأحمر، اليوم الجمعة، قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة الأنبا شنودة بمدينة الغردقة، بحضور آباء ورهبان الكنيسة، وفي حضور اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، واللواء محي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، واللواء وممثلي الأزهر والأوقاف، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وعدد من السياح الأجانب من جنسيات مختلفة من المقيمين وزائري مدينة الغردقة.

قداس كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة

بدأ قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة أمام وبمحيط كنائس وأديرة المحافظة، وذلك لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد، وتوافد الآلاف من المواطنين على كنائس البحر الأحمر للاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

سياح تحتفل بعيد ميلاد المجيد بالغردقة

وشهدت كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة حضور عدد كبير من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات من المقيمين وزائري مدينة الغردقة القداس والاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

تشديدات أمنية

ورفعت أجهزة الأمن إجراءات التشديد وتفتيشات على أعلى مستوى وأغلقت الطرق الجانبية المحيطة بالكنائس والأديرة، ورفع كافة السيارات المتروكة المجاورة لها من قبل رجال المرور، ومنع الزحام حول محيط الكنيسة.