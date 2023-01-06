نجوم لبنان يدعمون نجل جورج وسوف: ادعوا وصلوا لـ«وديع»

تحوَّلت صفحات نجوم لبنان عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر» إلى منشورات دعوات وطلب الدعاء من الجمهور، لـ«وديع»، نجل الفنان جورج وسوف، والذي ما زال حتى الآن في حالة حرجة داخل العناية المركزة في لبنان.

وكتبت مادلين مطر، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: ‏«كل الدعاء لنجل سلطان الطرب ⁧‫جورج وسوف‬⁩، الله يشفيه ويقوم بالسلامة».

كل الدعاء لنجل سلطان الطرب #جورج_وسوف . الله يشفيه ويقوم بالسلامة #مادلين_مطر — Madeleine Matar - مادلين مطر (@madeleine_matar) January 6, 2023

بينما كتبت سيرين عبدالنور عبر «تويتر»: «يا رب السموات والأرض لتكن مشيئتك وباسمك القدوس ترجّعلوا صحتوا وعافيتوا دخيل اسمك يا رب آمين».

يا رب السموات والارض لتكن مشيئتك وباسمك القدوس ترجّعلوا صحتوا وعافيتوا دخيل اسمك يا رب

امين #وديع_جورج_وسوف pic.twitter.com/xyB34u1s3m — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) January 6, 2023

ودعت الإعلامية كارلا حداد قائلة: «الله يشفي كل مريض، الصحة أغلى شي وما في أغلى من الضنا، قلبي حزين».

الله يشفي كل مريض، الصحة اغلى شي و ما في اغلى من الضنا . قلبي حزين #جورج_وسوف — Carla Haddad (@CarlaHad) January 6, 2023

وقالت الإعلامية جيسكا عازار عبر «تويتر»: «‏يا رب ما تتخلى عن وديع وأبو وديع، هني ما بيستاهلوا إلا كل الخير يا رب إيماننا فيك كبير».

يا رب ما تتخلى عن وديع وأبو وديع، هني ما بيستاهلوا إلا كل الخير يا رب ايماننا فيك كبير #وديع_جورج_وسوف #جورج_وسوف — Jessica Azar (@Jessicaazar) January 6, 2023

وكتب الفنان جو رعد، عبر «تويتر» قائلا: «‏يا رب دخيلك اشفي وديع ابن سلطان الطرب ⁧‫جورج وسوف‬⁩ ‏يا رب طمن قلب أهله وفرح أحبابه وأعطيه الصحة والعافية‏ صلوا معي بها اليوم المبارك وادعوا لشفاء وديع».