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نجوم لبنان يدعمون نجل جورج وسوف: ادعوا وصلوا لـ«وديع»

كتب:

ياسمين محمود
10:52 م | الجمعة 06 يناير 2023
جورج ونجله وديع

جورج ونجله وديع

تحوَّلت صفحات نجوم لبنان عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر» إلى منشورات دعوات وطلب الدعاء من الجمهور، لـ«وديع»، نجل الفنان جورج وسوف، والذي ما زال حتى الآن في حالة حرجة داخل العناية المركزة في لبنان.

وكتبت مادلين مطر، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: ‏«كل الدعاء لنجل سلطان الطرب ⁧‫جورج وسوف‬⁩، الله يشفيه ويقوم بالسلامة».

بينما كتبت سيرين عبدالنور عبر «تويتر»: «يا رب السموات والأرض لتكن مشيئتك وباسمك القدوس ترجّعلوا صحتوا وعافيتوا دخيل اسمك يا رب آمين».

ودعت الإعلامية كارلا حداد قائلة: «الله يشفي كل مريض، الصحة أغلى شي وما في أغلى من الضنا، قلبي حزين».

 

وقالت الإعلامية جيسكا عازار عبر «تويتر»: «‏يا رب ما تتخلى عن وديع وأبو وديع، هني ما بيستاهلوا إلا كل الخير يا رب إيماننا فيك كبير».

وكتب الفنان جو رعد، عبر «تويتر» قائلا: «‏يا رب دخيلك اشفي وديع ابن سلطان الطرب ⁧‫جورج وسوف‬⁩ ‏يا رب طمن قلب أهله وفرح أحبابه وأعطيه الصحة والعافية‏ صلوا معي بها اليوم المبارك وادعوا لشفاء وديع».

 

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