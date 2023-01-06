بايدن في ذكرى اقتحام الكابيتول: الأمريكيون هم ضمانة الحفاظ على الديمقراطية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال تكريمه لأفراد من الشرطة في الذكرى الثانية لاقتحام مقر الكونجرس «الكابيتول» من قبل أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، إن الشرطة الأمريكية دافعت عن الديمقراطية الأمريكية ضد المتمردين.

وأضاف خلال مؤتمر نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الديمقراطية الأمريكية تعرضت لهجوم قبل عامين، ولولا بسالة الضباط والجنود الأمريكيين لكانت اُنتهكت حريتنا، متابعا بأن الأجيال القادمة ستشكر هؤلاء الضباط على تصديهم للمقتحمين.

واختتم حديثه قائلًا: «ليعلم الجميع أنه لا بد أن تكون هناك مساءلة، حتى لا يحدث ذلك مرة أخرى، وأنه لا توجد ضمانات للحفاظ على الديمقراطية الأمريكية وعلى هذا المبنى إلا نحن الأمريكيون».

وقبل عامين في مثل هذا اليوم، وقع حادث اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي، بعد أن ألقى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خطابًا رفض فيه الاعتراف بفوز الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، وعليه اقتحم المئات من أنصار الرئيس الجمهوري، المبنى وسط أعمال عنف.