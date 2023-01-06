الآلاف يتوافدون على كنائس كفر الشيخ لحضور قُداس عيد الميلاد

توافد الآلاف من الأقباط الأرثوذوكس، على مختلف الكنائس بمحافظة كفر الشيخ، لأداء قُداس عيد الميلاد المجيد، الليلة، وسط توافد من المسلمين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية، لمشاركة الأقباط فرحتهم وتهنئتهم بالعيد، ووسط تواجد أمني مكثف بمحيط الكنائس.

قُداس عيد الميلاد المجيد

ويترأس القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة، قُداس عيد الميلاد المجيد، بكنيسة مارجرجس بمدينة دسوق، كما يترأس قُداس عيد الميلاد بكنيسة القديسة دميانة بكفر الشيخ، القمص كيرلس ذكي، والقمص إسحق عبد المسيح، والقس صموئيل لبيب، والقس دميان إميل، بينما يترأس قُداس عيد الميلاد بكنيسة مارجرجس بمدينة بيلا القمص أندراوس غبريال، راعي الكنيسة.

وبدأ قُداس عيد الميلاد المجيد بجميع كنائس كفر الشيخ في تمام الساعة السابعة مساءً ومن المقرر أن يستمر حتي منتصف الليل، فيما تستقبل الكنائس وفود المهنئين بالعيد غداً السبت.

إجراءات أمنية مشددة على الكنائس

وشهد محيط الكنائس بكفر الشيخ إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الشرطة لتأمين قُداس عيد الميلاد المجيد، وجرى وضع الحواجز الحديدية أمام الكنائس والشوارع المؤدية إليها، مع منع مرور السيارات والدراجات البخارية من الوقوف أمامها، فيما مشط رجال الحماية المدينة محيط الكنائس والشوارع المؤدية إليها، للتأكد من عدم وجود أي شيء يمكن أن يعكر صفو الاحتفالات.

22 كنيسة بكفر الشيخ

يذكر أن، محافظة كفر الشيخ بها 22 كنيسة، منتشرة بمراكز ومدن المحافظة، منها 7 كنائس بمركز ومدينة كفر الشيخ، و5 كنائس بدسوق، وكنيستين بسيدي سالم، و3 كنائس بقلين، وكنيسة بكل من بيلا، والحامول، وبلطيم، والرياض، ومصيف بلطيم.‎