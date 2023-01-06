إزالة 17 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرى فوه والحامول بكفر الشيخ

شهدت قرى مركزي فوه والحامول، بمحافظة كفر الشيخ، حملات لمجلسي المدينتين، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ووقف البناء المخالف، وتمكنت الحملات من إزالة 17 حالة تعدي، منهم تنفيذ 15 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وبناء مخالف على مساحة 900 متر بعدد من القرى، وإزالة حالتي تعدي بقريتين.

إزالة 15 حالة تعدٍ بفوه

قاد سليم أبو شريف، المشرف على مركز ومدينة فوه، حملة مكبرة، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ووقف البناء المخلف بعدد من قرى مركز فوه، وجرى تنفيذ 15 حالة تعدٍ في 3 فترات منذ الصباح حتى مساء اليوم الجمعة، على مساحة 900 متر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

إزالة حالتي تعدٍ بالحامول

وتابع عاصم القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، إزالة حالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية في المهد عبارة عن فك شدة خشبية بعزبة عبارة عن 2 جراچ، ووقف حالة مبني بالطوب الأحمر دور أول علوي تعدٍ على أملاك الصرف بقرية الأحمدية، وتم تنفيذ الإزالة على أكمل وجه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

يأتي ذلك، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتصدي لأي تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والبناء المخالف، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والقرى والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية، والتصدي لها بكل حزم، مع متابعة مخرجات منظومة التغيرات المكانية، وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة، وردع أي مخالف.