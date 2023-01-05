طلاب كليات القطاع الطبي بجامعة كفر الشيخ يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الخميس، ختام الأسبوع الأول لامتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2022 - 2023 لطلاب كليات القطاع الطبي بإجمالي 8 آلاف و365 طالباً وطالبة، بإشراف الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

الطلاب أدوا الاختبارات الإلكترونية في 25 مقرر

وأكد رئيس الجامعة، في بيان له، نجاح أداء طلاب القطاع الطبي للاختبارات الإلكترونية لامتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الجامعى 2022 - 2023، بإجمالي 25 مقرر فى كليات، الصيدلة 3 مواد، وفي كلية طب الفم والأسنان 9 مواد، وكلية العلاج الطبيعي 5 مواد، وفي كلية الطب البيطري 5 مواد، وفي كلية التمريض 3 مواد.

تزويد المركز بأحدث الأجهزة وخدمات الإنترنت

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن مركز الاختبارات المركزية الإلكترونية بالجامعة مصمم طبقاً للمواصفات القياسية، وجرى تزويده بأحدث الأجهزة وخدمات الإنترنت ليكون المركز نموذجاً مثالياً لمراكز الاختبارات الإلكترونية على مستوى الجامعات.

يُشرف على متابعة الاختبارات العملية الدكتور عمرو أبو هانى، المدير التنفيذى للمعلومات والمشروعات، ومهندسى مركز الاختبارات الإلكترونية نوال محمد صالح، وإيهاب محمد رزق، وعزة حسن عبد الغفار، ودينا فتحي قنديل، وصفا علي عبد العظيم، وروان بهاء البرهامي، وعبد الله الجنبيهي، مهندس شركة ACT، وخلود محمد خالد، مهندس مقيم شركة MKCL