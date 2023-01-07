إقبال على تيشيرت رونالدو مع النصر.. «مبيستناش في المحلات ويتطلب تاني»

مبيعات قياسية حققها قميص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي بعد عرضه في متاجر نادي النصر والإعلان عن بيعه في محلات وشوارع السعودية، وتحول الإقبال الكبير على تيشرت رونالدو إلى مصر، حيث حقق مبيعات كبيرة لأصحاب محلات الملابس الرياضية، فنفدت جميع الكميات الموجودة بالمحال في إقبال تاريخي على قميص لاعب كرم قدم.

محمود العربي، صاحب محال للملابس الرياضية بمنطقة السيدة زينب، أكد لـ«الوطن» أنه اشترى 20 قطعة لقميص رونالدو الجديد مع نادي النصر السعودي، وعرضها أمام محله ليراها المارة، وخلال 3 أيام فقط، نفدت جميعها: «عرضتها قدام المحل الناس والشباب عرفوا إن التيشيرت وصل مصر، لقيت ناس كتير بدأت تشتريه، مكنتش متوقع إن الـ20 قطعة هيخلصوا في الوقت القياسي ده».

بعد نفاد الكمية، سأل العديد من الزبائن عن قميص كريستيانو رونالدو مع النصر لشرائه، فأبلغهم أن الكمية نفدت: «هجيب عدد كبير تاني، معايا أكتر من 10 طلبات لتيشرت رونالدو، الصفقة التاريخية وانتقاله للنصر السعودي هو اللي خلى الإقبال كبير على التيشرت».

المنصورة.. إقبال تاريخي

كما نفدت جميع كميات قمصان النجم البرتغالي من أحد المحال بمدينة المنصورة أيضًا، بحسب مالك إبراهيم، حيث ذهب لشراء عدد أكبر من قمصان رونالدو اليوم لتغطية الطلبات: «أعلنت عن توافر القميص في صفحتي على الفيس بوك، ولقيت طلبات كتير ليه، بعت اللي جبته وجبت غيره، التيشرت عليه إقبال عالي».

سعر تيشرت رونالدو.. من 150 لأكثر 200 جنيها

يبلغ سعر قميص النجم البرتغالي مع نادي النصر السعودي من 150 إلى أكثر من 200 جنيه حسب الخامة، بحسب «مالك»: «لو خامة نضيف بيتخطى سعره 200 جنيه، وكل محل وله سعر، التيشرت جه علينا بالخير وكانت الزبائن والطلبات عليه كبيرة».