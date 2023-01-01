نفذت خلال ساعة.. تعرف على مكاسب بيع قميص رونالدو في متاجر النصر السعودي

مكاسب عديدة سيجنيها نادي النصر السعودي بعد التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفقة مفاجئة للجميع، منها زيادة عدد متابعين النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعة معظم دول العالم لمباريات الدوري السعودي، وبعد طرح قمصان رونالدو الجديدة لنادي النصر، والتي حملت الرقم 7، بيعت 500 نسخة بعد ساعة فقط من عرضها، ونفذت قمصان النجم البرتغالي من متاجر النادي.

واصطف العشرات أمام متاجر نادي النصر السعودي بعد إعلان توفر قميص كريستيانو رونالدو مطبوع عليه اسم ورقم اللاعب، وخلال ساعة واحدة، بيعت جميع النسخ الموجودة في المتجر، التي وصلت إلى 500 نسخة، وبلغ سعر القميص الواحد 459 ريالًا سعوديًا، أي خلال ساعة واحدة فقط، حقق نادي النصر مكاسب تصل إلى 229 ألف و500 ريال سعودي، وهو ما يعادل مليون جنيه ونصف.

حجم الطلب غير مسبوق

وأكد أحد العاملين بمتاجر نادي النصر السعودي، أنّ حجم الطلب على قميص كريستيانو رونالدو مع كتيبة «العالمي» هائل وغير مسبوق، مشيرًا إلى أنّ متجر النادي يعيش حالة استعداد قصوى، ويعملون طوال الوقت لتوفير كميات كبيرة من قمصان النجم البرتغالي، وليس هذا فحسب، بل مطالب قميص اللاعب تلقى طلبًا من أنحاء العالم، كما يستعد متجر النادي لبيع تيشرت رونالدو عبر الإنترنت خلال الفترة المقبلة، بحسب ما نشرته صحيفة «عكاظ» السعودية.

كريستيانو رونالدو ينضم لكتيبة «العالمي»

وانضم نجم ريال مدريد السابق إلى نادي النصر السعودي في صفقة مفاجئة بعد إعلان فسخ تعاقده مع نادي مانشيستر يونايتد، وكشف النادي السعودي عن تفاصيل صفقة ضم «رونالدو» لصفوفه بعد أن وقع على عقوده مع رئيس النادي مسلى آل معمر، ويمتد عقد «رونالدو» حتى عام 2025 وسيرتدي القميص رقم 7، وهو القميص الذي يرتديه دائمًا.

وعلق كريستيانو رونالدو على انضمامه لنادي النصر السعودي، قائلًا «مُتشوق لتجربة دوري جديد في دولة مختلفة، متحمس للانضمام إلى زملائي بالفريق، لنساعده على تحقيق المزيد من النجاحات».