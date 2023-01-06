«جورجينا رودريجز» تعلق على حفل تقديم كريستيانو رونالدو بالسعودية.. «فيديو»

نشرت «جورجينا رودريجز»، صديقة النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مقطع فيديو من حضورها هي وأطفالها حفل تقديم اللاعب البرتغالي لنادي النصر في الرياض، وذلك على أنغام أغنية الفنان الفلسطيني محمد عساف والكندي اللبناني مساري «يلا نكمل.. حبيبي».

وكتبت جورجينا عبر حسابها في «إنستجرام»، «شكرا جزيلا للسعودية على هذا الترحيب الرائع».

جورجينا: متحمسون للغاية

وأضافت جورجينا: «نحن متحمسون للغاية لهذه المغامرة الجديدة مع نادي النصر السعودي، ونود أن نشكر كل من حول هذا الحدث إلى حقيقة».

وتابعت عارضة الأزياء الأرجنتينية: «أنا ممتنة جدا أن أرى كريستيانو متحمس للغاية، وسنمشي معا جنبا إلى جنب، في نفس الاتجاه نحو مستقبل مشرق دائمًا مع عائلتنا الجميلة».

وكان مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه جورجينا مع أولادها في مول «برج المملكة» وهي تتحدث إلى سيدة في المول.

والتقط مقطع الفيديو أحد المعجبين يُظهر جورجينا وأولادها بعد ان انتهوا من التسوق بعد يومين من وصولهم للعاصمة السعودية الرياض، ووضع تعليقا على المقطع يقول: «جورجينا تتسوق مع الأولاد في سوق المملكة في الرياض.. بسرعة تأقلمت».