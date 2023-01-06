حقيقة فيديو أول هدف لكريستيانو رونالدو مع نادي النصر في الدوري السعودي

تداول مستخدمو منصّات التواصل الاجتماعي، فيديو زعم ناشروه أنّه الهدف الأول الذي يسجله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد انتقاله إلى نادي النصر السعودي بصفقة تاريخية تعد الأضخم في تاريخ لعبة كرة القدم، إلا أنّ الفيديو في الحقيقة يظهر رونالدو، خلال مباراة لنادي يوفنتوس الإيطالي، ضمن منافسات الدوري الإيطالي عام 2021.

وحظي الفيديو بآلاف المشاركات على موقع «فيس بوك» منذ بدء انتشاره في الرابع من شهر يناير 2023، عقب تقديم «النصر» أفضل لاعب في العالم خمس مرات الثلاثاء الماضي أمام مدرجات ممتلئة في ملعب «مرسول بارك» في العاصمة السعودية الرياض.

ويخوض نادي النصر متصدر الدوري السعودي لكرة القدم، أولى مبارياته بعد استقدام النجم البرتغالي العالمي كريستيانو رونالدو، عندما يلاقي نادي الطائي اليوم الجمعة، إلا أن نادي النصر السعودي لم يسجل رونالدو بعد في قائمته لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم، ما يحول دون خوضه المباريات الرسمية، على ما أفاد مسؤولان في النادي الخليجي وكالة فرانس برس أمس الخميس.

لكن بعد البحث عن الفيديو أظهر أنه مقتطع من مباراة لرونالدو عندما كان يلعب في صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي خلال منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم عام 2021.

ويمكن العثور على اللقطة نفسها في ملخص المباراة التي جمعت يوفنتوس بنادي أودينيزي، في الحساب الرسمي للدوري الإيطالي لكرة القدم في موقع يوتيوب.

وكان المهاجم البرتغالي قد دخل الملعب في الدقيقة 60 من المباراة إلا أنّ الهدف الذي سجّله ألغي بداعي التسلل، وانتهت المباراة بالتعادل 2-2.