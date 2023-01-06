يوسف القعيد: ملفات الوطن لا نراها في الصحافة العالمية.. وأحتفظ بها لأنها وثائق وطنية

قال الكاتب يوسف القعيد، إن الملفات التي تنتجها جريدة «الوطن» لا نراها في الصحافة العالمية، مؤكدًا أنه يحتفظ بها لأنها وثائق وطنية.

وتابع القعيد: «أحيي جريدة الوطن على مثل هذه الملفات المهمة جدا، التي تفتقدها الصحافة المصرية والإقليمية وربما العالمية، نفتقد مثل هذه الملفات الجميلة التي تتحفنا بها صحيفة الوطن والتي أثبتت أنه وطن للجميع نعيش فيه وندافع عنه ونحبه ويحمينا من كل شيء، أحييكم وأرجو مزيدا من مثل هذه الملفات، فأنا أحتفظ بهذه الأعداد لأنها وثائق مهمة جدا للوطنية المصرية والشخصية المصرية».

و أصدرت جريدة الوطن عددًا خاصًا بمناسبة عيد الميلاد المجيد باسم «المسيح .. رسالة حب خالدة»، يتضمن سردا قصصيا لميلاد المسيح عيسى وتعاليمه، بالإضافة لمجموعة من مقالات الرأي أبرزها مقال البابا تواضروس الثاني.