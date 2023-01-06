الكاتبة سحر الجعارة تشيد بعدد «الوطن» غدا عن السيد المسيح: صحافة وطنية تعبر عن الناس

أشادت الكاتبة الصحفية سحر الجعارة، بعدد جريدة «الوطن» غدا، عن السيد المسيح، قائلة: «الصحافة الوطنية لا تنحاز لدين وتعبر عن الناس ولا تعبر عن هوى صناعها فحسب».

وتابعت عبر صفحتها على «فيس بوك»: «ناس مصر الطيبين هم من يرفعون صوتهم بالدعاء: مدد يا أم النور.. نظرة يا حسين.. والتبرك بالسيدة العذراء البتول أو بآل بيت النبي لا يعني الدروشة أو أن نصبح شعبا من المجاذيب، وتبقى (الكلمة الحرة) تنحاز للإنسان وحده وتحارب التسلف والتطرف والعنف باسم الأديان أو المذاهب أو الملل، من عظة الجبل إلى كلمة قداسة البابا تواضروس: مصر تصلي قداس الوطن».