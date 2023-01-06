أحمد الطاهري يشيد بعدد «الوطن» غدا عن السيد المسيح: سابقة في الصحافة اليومية

أشاد الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعدد جريدة «الوطن» الصادر صباح الغد، 7 يناير، لما فيه من مظاهر احتفالية وجمالية مبهجة تليق بعيد الميلاد وبهجته.

وكتب «الطاهري» عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، «لأول مرة في الصحافة اليومية الوطن تخصص عدد الغد بالكامل السبت 7 يناير احتفاءً بالسيد المسيح واحتفالًا بعيد الميلاد المجيد ومقال خاص من قداسة البابا».