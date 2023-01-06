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أحمد الطاهري يشيد بعدد «الوطن» غدا عن السيد المسيح: سابقة في الصحافة اليومية

كتب:

محمد متولي
10:16 م | الجمعة 06 يناير 2023
الكاتب الصحفي أحمد الطاهري

الكاتب الصحفي أحمد الطاهري

أشاد الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعدد جريدة «الوطن» الصادر صباح الغد، 7 يناير، لما فيه من مظاهر احتفالية وجمالية مبهجة تليق بعيد الميلاد وبهجته.

وكتب «الطاهري» عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، «لأول مرة في الصحافة اليومية الوطن تخصص عدد الغد بالكامل السبت 7 يناير احتفاءً بالسيد المسيح واحتفالًا بعيد الميلاد المجيد ومقال خاص من قداسة البابا».

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