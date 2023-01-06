اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «المسيح» رسالة الحب الخالدة

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، ملفًا خاصًا ومتميزًا عن ميلاد المسيح عيسى ابن مريم، ويتضمن الملف تغطية خاصة لاحتفال المصريين بعيد الميلاد المجيد، إضافة لمقالات كبار رجال الدين، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

المسيح.. رسالة الحب الخالدة

رسائل الراعي الصالح

سيد المحبة الخالصة.. «مَن لا يحب لم يعرف الله»

دستور الرحمة.. «أحبوا أعداءكم باركوا لاعنيكم أحسنوا إلى مبغضيكم وصلُّوا لأجل الذين يسيئون إليكم».. وثيقة السكينة والتعايش السلمي.. «طوبى لصانعي السلام».. التسامح وصية أساسية في المسيحية.. ورَدُّ الشر بالخير أسمى معانى التسامح

«مبارك شعبي مصر»

«المسيح ومُحمد».. حين أطلَّ نور السماء على الأرض.. «بيت العائلة» نموذج مصري فريد للتعايش المشترك.. «الأخوة الإنسانية» وثيقة الفاتيكان والأزهر لتعايش البشرية.. شيخ الأزهر متحدثاً عن السيد المسيح: "موعظة الجبل" دستور أخلاقي وتدمع عيني عندما أقرأها.. والتهنئة بعيد الميلاد من تعاليم ديننا الحنيف

قداسة البابا تواضروس الثاني يكتب لـ«الوطن» في عيد الميلاد المجيد: كن ولوداً ومثمراً

د. شوقي علام: خير وسلام للبشرية

د. أسامة الأزهري: المبارك حيثُ وُجِدَ وحيثُ كان

الأنبا إرميا: «المحبة.. التسامح.. السلام»

د. أندريه زكي: رئيس السلام

الحبيب علي الجفري: «والسلامُ علىَّ يومَ وُلِدتُ»

الأب إبراهيم فلتس: ميلاد الحب الأبدي

«عيسى» في وجدان المصريين

قيم روحانية وحَّدت أبناء المحروسة على حب السيد المسيح.. ورسالة رحمة إلهية

«عيسى» في كل بيت مصري.. «الكل بيتبارك»

باحث فني: أعطى الشعراء براحاً فنياً للتعبير وأشهرهم «أمل دنقل»

الصفحة الثانية

مواطَنة وتعايُش وسلام وحب

د. أحمد الطيب شيخ الأزهر متحدثاً عن المسيح: «اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهاً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ»

موعظة الجبل دستور أخلاقي ومعيار للسلوك الإنساني الراقي.. وعندما أقرأها تدمع عيني لما فيها من قيم وسماحة

الأقباط يحتفلون اليوم بعيد الميلاد.. والبابا يستقبل المهنئين في الكاتدرائية

«الإنجيلية» تحتفل بالعيد في قصر الدوبارة بحضور قيادات ورموز الدولة.. و«كورونا» يغيِّب رئيس الطائفة عن حضور الحفل

من وادي النطرون إلى جبل الطير إلى دير الأنبا سمعان.. محافظات مصر تحتفل بعيد الميلاد

الرئيس السيسي: كل عام وشعبنا وبلدنا بخير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تلك المناسبة العطرة التي تجمعنا على حب الوطن، وتؤكد أننا على طريق المواطنة سائرون، ولن نحيد أبدا عن التعايش الإنساني والإيمان الأصيل بوحدة الوطن والجماعة الإنسانية.

السيدة انتصار السيسي: كل عام والشعب المصري بخير وسلام وأمان بمناسبة عيد الميلاد المجيد

الصفحة الثالثة

«الوطن» تحتفي بـ«عيسى ابن مريم» بمناسبة احتفالات المصريين بعيد الميلاد المجيد

المسيح.. كلمة الله إلى البشر

«عظــة الجبــل» رسائل الراعي الصالح لخلاص البشرية

الصلاة الربانية

«صلاة الشكر»

البابا تواضروس الثاني يكتب: كُن ولوداً ومثمراً

الصفحة الرابعة

سيد المحبة الخالصة «من لا يحب لم يعرف الله»

راعي كنيسة الزهراء: جاء ليعلي تعاليم السلام والمحبة والتسامح

مدير معهد دراسات الكتاب المقدس: من يثبت في المحبة يثبت في الله

ابنا المحلة تربطهما الصداقة منذ الطفولة

قبطي يذهب بصديقه الكفيف للجامع.. «نمير» صاحب صاحبه

«المقدس» علّم أطفال المسلمين القرآن.. و«جرجس» يمدح النبي مُحمد

تعاليم الراعي الصالح تزين شوارع عروس الصعيد

د. شوقي علام يكتب: خير وسلام للبشرية

د. أندريه زكي يكتب: رئيس السلام

الصفحة الخامسة

دستور التسامح والرحمة.. «أحبوا أعداءكم.. باركوا لاعنيكم»

«فهيم»: وصية أساسية في المسيحية

«فكري»: يحمي الإنسان من الأمراض النفسية والجسدية

التسامح كان دستور السيد المسيح ونادت به جميع الأديان

هاني نظيم: نعمل منذ 1978 وصاحب المحل والعاملون مسيحيون

أشهر محل كنافة وقطايف بأسيوط بأيدٍ قبطية: «كلنا واحد»

يتشاركون في الإفطار على «روف العقار» ويتبادلون الحلوى في عيد الميلاد

«كريسماس» أو «رمضان» الاحتفال واحد.. «سحر ورانيا» جارتان جمعتهما المحبة 14 عاماً

الأنبا إبراهيم إسحق يكتب: شمس منيرة للأبد

د. علي جمعة يكتب: سيدنا عيسى رمز السلام

الصفحة السادسة

وثيقة السكينة والتعايش السلمي.. «طوبى لصانعي السلام»

كاهن «مارجرجس»: الغفران والتسامح وقبول الآخر وعدم الإساءة للآخرين تأكيداً لقوله: «تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب»

كاهن «العذراء»: صراعات العالم اليوم لا علاقة لها بدعوة المسيح للسلام

الرحلة المقدسة لمصر: «روح الله» يبارك أرض السلام.. مكث بها 3 سنوات

«شذا»: العائلة اختارت مصر لتميزها عن البلدان الأخرى في التسامح والسلام

د. أسامة الأزهري يكتب: المبارك حيثُ وُجِدَ وحيثُ كان

الأنبا إرميا يكتب: «المحبة.. التسامح.. السلام»

الصفحة السابعة

«المسيح ومحمد».. حين أطل نور السماء على الأرض

«الجمل»: دعوة للتعايش والتعامل ببر ووئام مع الجميع.. و«هندي»: وضعا نهجاً ورسالة للبشرية قائمة على المحبة الخالصة

عضو «الشؤون الإسلامية»: عظة المسيح كانت وصايا مودعة

التعايش السلمي بين المسلمين والأقباط.. دستور شعبي راسخ في وجدان المصريين

«بيت العائلة».. نموذج مصري فريد للتعايش السلمي المشترك

جاء للتأكيد على غرس ثقافة التسامح وقبول الآخر

«الأخوة الإنسانية».. وثيقة الفاتيكان ومشيخة الأزهر لـ«البشرية»

الحبيب علي الجفري يكتب: «والسلامُ علىَّ يومَ وُلِدتُ»

الأب إبراهيم فلتس يكتب: ميلاد الحب الأبدي

الصفحة الثامنة

«مبارك شعبي مصر»

قيم روحانية وحّدت أبناء المحروسة على حب السيد المسيح

المسيح في فلكلور المصريين.. «نور للعالم»

«عيسى» في كل بيت مصري.. «الكل بيتبارك»

أسرة قبطية تحتفل بالعيد عبر «مذود الميلاد» من الكروشيه والورق