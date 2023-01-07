انهيار منزل بحي الجمرك في الإسكندرية والبحث عن 2 تحت الأنقاض

انهار منزل قديم مأهول بالسكان مكون من 3 طوابق، مساء الجمعة، بمنطقة بحري بحي الجمرك في الإسكندرية، فيما تواصل الحماية المدنية البحث عن ناجين تحت الأنقاض.

غرفة العمليات تتلقى إخطارا بانهيار منزل

تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغا يفيد بسقوط منزل في زاوية القلعي خلف مستوصف ابن خلدون بمنطقة بحري، وعلى الفور انتقل مسؤولو الحي وقوات الحماية المدنية وقسم الشرطة رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

فحص المنزل المنهار في الإسكندرية

وتبين من خلال الفحص والمعاينة أن المنزل بناء قديم مأهول بالسكان، مكون من أرضي وطابقين، بينما أشار شهود عيان إلى نجاة شخص والبحث عن اثنين آخرين تحت الأنقاض.

وعلى الفور جرى فصل المرافق عن المنزل المنهار وفرض كردون أمني حوله حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.

قطع المرافق عن المنزل

وتواصل قوات الحماية المدنية البحث عن ناجين تحت الأنقاض وجرى قطع جميع المرافق عن المنزل.

حُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الجمرك، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.