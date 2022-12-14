سقوط ربة منزل من شقتها في حلوان.. والنيابة تتحفظ على كاميرات المراقبة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها، لكشف غموض مصرع ربه منزل سقطت من الطابق الخامس في دائرة قسم شرطة حلوان، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه.

النيابة تكلف المباحث بإجراء التحريات

وصرحت النيابة العامة بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط العقار الذي شهد الواقعة تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان إخطارًا من إحدى المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، بوصول ربه منزل جثة هامده وادعاء السقوط من علو، وبالانتقال تبين العثور علي جثة ربه منزل تدعى «م.س» في العقد الخامس من العمر، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، كما تبين إصابتها بكسور في مناطق متفرقة من الجسم.

وكشفت التحريات أنَّ ربة المنزل سقطت من بلكونه شقتها بالطابق الخامس، وجار تكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.