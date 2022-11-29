سقوط ربة منزل من الطابق الثانى أثناء الهروب من زوجها فى 6 أكتوبر

لقت ربة منزل مصرعها بعد سقوطها من الطابق الثانى، إثر محاولتها الهرب من شقة زوجها، بعدما قام بحبسها داخل الشقة، فقامت بربط مفروشات السرير محاولة الهروب، واختل توزنها وسقطت جثة هامدة.

تفاصيل الواقعة

تحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من العقيد عمرو حجازى مفتش المباحث، يفيد تلقيه بلاغًا من مستشفى أكتوبر المركزى، بوصول ربة منزل 20 عامًا، مقيمة في الحي الخامس دائرة القسم، متوفية وبها إصابات كدمة بالساق اليمنى وكدمة أسفل البطن ونزيف داخلي.

وعلى الفور، أمر اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة للمباحث بانتقال المقدم إسلام المهداوي رئيس المباحث والقوة المرافقة له، ومقابلة زوجها 25 عامًا، دون عمل، ومقيم بذات العنوان، وسابق اتهامه في قضية تعاطى مخدرات، وأقر بأنه متزوج منذ 6 أشهر، ومنذ فترة اكتشف قيامها بسرقة مبالغ مالية، وتركت المنزل ومنذ حوالى 3 أسابيع، وتواصلت معه هاتفيًا، وحضرت للإقامة صحبته مرة أخرى منذ 3 أيام.

هروبها من الشقة

وذكر الزوج أنه عقب عودتها كان يقوم بغلق الشقة عليها بالمفتاح خشية هروبها مرة أخرى، واليوم فؤجى بقيام حارس العقار بالطرق على باب الشقة، وأخبره بوفاتها، بعدما ربطت بعض «مفروشات السرير» وحاولت الهروب، واختل توازنها وسقطت أرضًا.

وتبين بالفحص عدد 4 مفروشات سرائر مربوطة ومتدليه من شقة المتوفية، وعثر بإحدى الغرف على قطعة حشيش، وبعض زجاجات لمشروبات كحولية، وبمواجهة زوج المتوفية، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، والتصريح بالدفن.