7 أشجار تزرع في المنزل وخطرة على الأطفال.. قد تسبب الوفاة في الحال

يهتم البعض بزراعة النباتات والأشجار في حديقة المنزل، البعض يميل لزراعة الأشجار المثمرة، والبعض الآخر قد يفضل زراعة أشجار ونباتات الزينة والظل، لكن ربما يتفاجأ الكثيرون، لوجود نباتات سامة قد تؤدي إلى هلاك الأشخاص، خاصة الأطفال إذا أمسكوا بها وتناولوها بعفوية كالطعام، لذا تحذر «الوطن» من وجود بعض الأشجار في المنزل.

وقال المهندس الزراعي محمد عطية، في حديث خاص لـ«الوطن»، إنه توجد عدة أشجار وأنواع من النباتات سامة تشكل خطرا على حياة الأشخاص، لافتا إلى أنها سامة قاتلة قد تودي بحياتهم خاصة الأطفال الذين يقضمونها بأسنانهم أثناء لهوهم، لذا حذر من تربية هذه الأشجار بالمنزل.

وأوضح «عطية» في حديثه لـ«الوطن»، أسماء الأشجار السامة والذي يحذر من وجودها في المنزل خاصة في ظل وجود أطفال، وهي أشجار تعرف بالأسماء التالية:

نخيل السيكاس: هو من أنواع أشجار الزينة، ويتسم بأنه نبات سام من حيث أوراقه، كما أن بذوره أكثر سميّة إذ تحتوي على أكبر قدر من مادة السيكاسين والتي تؤدي لجهاز الهضمي وفقا للأبحاث العلمية التي أجرتها جامعة الطب بالإسكندرية قسم السموم.

أكاليفا: منشأها الأصلي شرق آسيا، وهي أوراق طويلة لونها أحمر ناري تشبه ذيل القطط ويتخطى طول الورقة 15سم، لكنها من الأشجار السامة وبفضل سميتها تقاوم الحشرات إلا أن بعض اليرقات تستطع مهاجمتها، لذا يجب الحذر من اقترابها نحو الفم أو مضغها.

صبار ألوي: لها أكثر من 420 نوعا، ويعرف بأنه نبات الخلود، ويعيش ويتفتح بدون تربة، ويدخل في الصناعات الطبية، وستكون من 3 أجزاء وهي «الهلام، اللاتكس والجلد»، لكنه سام بسبب اللاتكس الذي يسبب السرطان وربما يكون له آثار مميتة.

شقائق النعمان: أو القلب النازف زهرة جميلة الألوان والشكل، لأنها على شكل قلب ينزف أو يقطر دماء، ألوانها أبيض، وردي وأحمر، ولها أكثر من 150 نوع، ورغم جمالها فهي سامة قاتلة، واقترابها من الجلد يسبب تهيج.

بيقونيا: نبتة لها 1800 نوع، أوراقها مزركشة كالأقمشة المطرزة الجميلة، وهي من النباتات السامة.

أجلونيما: منشأها شرق آسيا، تستخدم في الشركات والتنازل الفخمة للتزيين والأسطح، إلا أنها سامة يجب الحذر من التعامل معها.

كالاديوم: نبات اوراقه تتميز بألوانها المبهجة والمزرمشة أيضا، ويفرز النبات سائلاً لبنياً يشبه لزوجة الغراء، يحذر من لمسه لاحتوائه على نسبة من السم خاصة مع الاطفال.

الحذر من الأشجار السامة

وحذر المهندس الزراعي محمد عطية من هذه الأشجار واقتنائها في المنزل وفي حال تواجدها يجب الحذر في لمسها خاصة الأطفال لأنها سامة.