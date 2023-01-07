بعد وفاة طالبة المنوفية.. أعراض الأزمة القلبية و5 نصائح للوقاية منها

انتشرت في الآونة الأخيرة وفاة شباب بأزمات قلبية مفاجئة كان آخرهم طالبة المنوفية آلاء عزت، المتوفاة بعد صلاة الفجر، والتي حاول أهلها إنقاذ حياتها بنقلها إلى أقرب مستشفى ولكنها توفيت، الأمر الذي دعا العديد من الأطباء يتحدثون عن محاذير للوقاية من الأزمة القلبية المفاجئة.

طرق الوقاية من الأزمة القلبية المفاجئة

وأكد الدكتور يوسف أحمد أبو الفضل، طبيب القلب والقسطرة بمعهد القلب القومي، أن هناك طرقا للوقاية من الإصابة بالأزمة القلبية وتتمثل في النقاط التالية:

1 - الحفاظ على الوزن المثالي.

2 - اتباع النظام الغذائي الصحي الخالي من الدهون والملح وغني بالألياف والفيتامينات.

3 - الابتعاد عن التدخين.

4 - ممارسة التمارين الرياضية يوميا بانتظام.

5 - الابتعاد عن شرب الكحوليات والأدوية المنبهة.

6 - تناول علاج الضغط والسكري لمرضى السكري والضغط.

أعراض الإصابة بالأزمة القلبية

وأضاف أبوالفضل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن من أبرز أعراض الإصابة بالأزمة القلبية المفاجئة، هو الشعور بآلام حادة بمنتصف الصدر أو ضغط شديد على الصدر والذراعين وضيق شديد في التنفس، ومن بين الأعراض، وجود آلام بالمعدة مع الشعور بالقيء أو عسر الهضم، وكذلك تعرق شديد، أو إرهاق وتعب شديد.

أسباب الإصابة بأزمة قلبية مفاجئة

وأوضح أن أسباب الأزمة القلبية مرتبطة بالعديد من الأسباب، فقد يكون السبب هو العمر حيث إن قصور الشرايين مرتبط ارتباطا وثيقا بتقدم عمر الإنسان، وكذلك التدخين، وارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، ووجود تاريخ عائلي بالأزمات القلبية، والسمنة المفرطة وارتفاع معدل الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم، والتوتر والضغط العصبي، والأدوية والمخدرات.

ووجَّه طبيب القلب والقسطرة بمعهد القلب القومي، نصيحته للشباب بالابتعاد عن التدخين وممارسة الرياضة والتمارين في أي لعبة بشكل مستمر، مشددا على ضرورة أن يلتزم مرضى السكري أو الضغط بالعلاج بشكل منتظم حفاظا على حياتهم وعدم تدهور الحالة الصحية.