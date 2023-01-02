الشاعر محمد أبو نعمة يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد خضوعه لعملية في القلب

طمأن الشاعر محمد أبو نعمة، جمهوره ومحبيه على صحته بعد خضوعه لعملية في قلبه منذ قليل.

الحالة الصحية لمحمد أبو نعمة

وكتب أبو نعمة، منشورا عبر صفحته على الفيسبوك، قال فيه: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.. أنا كويس بفضل الله ودعواتكم وربنا ما يحرمني منكم أبدا يا غاليين.. هفوق وهكلمكم واحد واحد بأمر الله وربنا يبعد عنكم كل شر ويرزقكم الصحة والستر».

وكان الشاعر عمرو المصري، نشر منذ ساعات خبر قيام زميله أبو نعمة بعملية في القلب إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

شهرة محمد أبو نعمة

الشاعر محمد أبو نعمة ذاع صيته مؤخرا من خلال أغنية بعنوان رفقا، التي أثارت الجدل بعد رفض رجال الدين تقديم الفنانة أصالة لها، وطرحها عبر موقع يوتيوب، وطالبوا بحذفها بسبب عدم جواز استغلال الأحاديث النبوية في الأغاني.

وغنت أصالة من كلمات الشاعر محمد أبو نعمة «بنت أكابر» التي لحنها الفنان محمود الخيامي، كما تعاون مع المطرب رامي جمال في أغنية فكرة المتساب.