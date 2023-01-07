«النواب» الأمريكي يصوت على تأجيل انتخاب رئيس للمجلس إلى بعد غد

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث كان من أهمها التصويت الذي يجري الآن في مجلس «النواب» الأمريكي لتأجيل انتخاب رئيس للمجلس خلفا للديمقراطية نانسي بيلوسي، بعد فشل الجمهوري كيفن مكارثي للمرة الـ 14 في الفوز بالمنصب.

ويصوت مجلس «النواب» الأمريكي الآن على تأجيل انتخاب رئيس للمجلس إلى الجلسة رقم 15، بعد غد الاثنين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفشل الجمهوري كيفن مكارثي للمرة الـ 14 في الفوز بمنصب رئاسة مجلس «النواب» الأمريكي خلفا للديمقراطية نانسي بيلوسي، وحصل النائب الجمهوري على أصوات 216 نائبا في الجلسة رقم 14 وهي غير كافية للفوز برئاسة مجلس «النواب» الأمريكي.

مكارثي يقترح تقليص ميزانية الدفاع الأمريكية بـ 75 مليار دولار

وفي وقت سابق، صوَّت مجلس «النواب» الأمريكي في الجلسة 14 لانتخابا رئيس جديد للمجلس، وكان زعيم الجمهوريين بمجلس «النواب» الأمريكي، كيفن مكارثي، تقليص ميزانية الدفاع الأمريكية بمقدار 75 مليار دولار، فيما لم ينل الاقتراح تأييد كل الجمهوريين في «الكونجرس».

وأوضح مكارثي، أن إجمالي الإنفاق الدفاعي الوطني، بلغ حوالي 782 مليار دولار في العام الماضي 2022، مشيرا إلى ارتفاعه بمقدار 75 مليار دولار وارتفع إلى 857 مليار دولار في 2023.

من جانبه، كرم الرئيس الأمريكي جو بايدن يكرم أبطال أحداث 6 يناير 2021 التي شهدها مبنى «الكابيتول» الأمريكي على إثر اقتحام أنصار رئيس الإدارة السابق دونالد ترامب المبنى.

كيربي: العلاقات مع السعودية تعود لأكثر من 80 عاماً

بدوره، شدد منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إن العلاقات مع المملكة العربية السعودية تعود لأكثر من 80 عاماً، مشيرا في لقاء مع قناة «العربية-الحدث» ،‘إلى أن «الرياض» شريك استراتيجي لـ«واشنطن»

وأوضح كيربي، أن الولايات المتحدة الامريكية، حريصة على الحفاظ على تلك العلاقة بما يخدم مصالح الشعب الأمريكي وأمنه القومي، مشيرا إلى نظرة إدارة جو بايدن، بضرورة استمرار الشراكة الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية.