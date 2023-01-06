«مكارثي» يتجه لخسارة الجولة الـ11 من التصويت على رئاسة النواب الأمريكي

يتجه النائب الجمهوري كيفن مكارثي لخسارة الجولة الـ11 من التصويت على رئاسة مجلس «النواب» الأمريكي، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأمس الخميس، شهد مجلس «النواب» الأمريكي، 5 جولات للتصويت على رئاسة المجلس، فيما عارضت مجموعة من 20 مشرعًا سعي كيفين مكارثي ليكون الرئيس.

وأشارت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إلى تواجد كيفن مكارثي حاليًا في مكتب رئيس مجلس «النواب» الأمريكي، وانضم إليه للتو المفاوضون الرئيسيون: النائب بايرون دونالدز، والنائب توم إمر والنائب تشيب روي.