استدعاء «ترامب» للمثول أمام المحكمة في أحداث اقتحام الكونجرس

قررت لجنة أحداث 6 يناير التي اقتحم فيها أنصار الرئيس الأمريكي الأسبق، دونالد ترامب، الكونجرس بالولايات المتحدة الأمريكية، قبل قليل استدعاء «ترامب» من أجل الشهادة في أحداث اقتحام الكابيتول لكن لم تحدد موعد حضوره أمام المحكمة، بحسب خبر عاجل بثته قناة «العربية» السعودية مساء اليوم الخميس.

وثائق حكومية في منزل ترامب

ويتم التحقيق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد الحصول في منزله بولاية فلوريدا الأمريكية عن وجود وثائق حكومية في بيته كان يفترض أن يسلمها بعد انتهاء فترة رئاسته التي استمرت ولاية واحدة 4 سنوات فقط، وانهزم في الانتخابات أمام الرئيس الأمريكي جو بايدن، في انتخابات زعم ترامب أنها شهدت تزويرا لصالح فوز منافسه «بايدن» عليه.

منافسة متوقعة مرة أخرى أمام بايدن

وتولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحكم خلفا للرئيس الأسبق باراك أوباما، الذي كان أول رئيس أمريكي صاحب بشرة سمراء وفاز بولايتين ولم يستطع «ترامب» تحقيق هذ الأمر، كما أعلن عن رغبته أنه سيخوض الانتخابات مرة أخرى أمام «بايدن» الذي تنتهي ولايته في عام 2024.