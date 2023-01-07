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انتخاب كيفن مكارثي رئيسا جديدا لـ «النواب» الأمريكي بعد مكالمة ترامب

كتب:

حسن رمضان
07:35 ص | السبت 07 يناير 2023
تصويت مجلس النواب الأمريكي

تصويت مجلس النواب الأمريكي

 قالت شبكة « سي إن إن» الإخبارية الأمريكية في نشرتها باللغة الإنجليزية، إن النائب الجمهوري كيفن مكارثي، حصل على عدد كافٍ من أصوات نواب «الحزب الجمهوري» في مجلس النواب الأمريكي بعد الجولة الـ15 في عملية التصويت ليصبح الرئيس الجديد للمجلس خلفا للديمقراطية نانسي بيلوسي.

 

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال مصدر لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن الرئيس السابق دونالد ترامب تحدث إلى النائبين الجمهوريين آندي بيجز ومات جايتز هاتفيا أثناء وجودهما في قاعة مجلس «النواب».

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