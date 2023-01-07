تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم في قضية «أحداث أطفيح» لـ12 يناير

قررت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث أطفيح»، لـ12 يناير.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

إشعال النيران في قسم شرطة أطفيح

وبعد أن انتهت تحقيقات النيابة العامة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث أطفيح»، وجهت للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، تهمة إثارة الشغب، التجمهر والتلويح بالعنف واقتحام قسم شرطة أطفيح، فضلًا عن إشعال النيران به والشروع في القتل.

إتلاف الممتلكات العامة والخاصة

كما جاء في تحقيقات النيابة العامة أيضًا، أن المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم أحدثوا إتلاف في الممتلكات العامة والخاصة بعد أن ألفوا عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر وزجاجات المولوتوف والخرطوش.

وتعدى المتهم وآخرون على قوات من الشرطة الموجودين في مركز شرطة أطفيح في ذلك الوقت، ما ترتب عليه إزهاق أرواحهم، وإتلاف ممتلكات خاصة وعامة وكان هدفهم من ذلك منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.