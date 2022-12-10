تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية «أحداث أطفيح» لجلسة 8 يناير المقبل

قررت الدائرة الثانية إرهاب، اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلامياً باسم «اقتحام مركز شرطة أطفيح»، إلى جلسة يوم 8 يناير المقبل، للمرافعة.

وعُقدت الجلسة تحت رئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

الاتهامات الموجه إلى المتهم في أحداث أطفيح

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهم، الاتهامات التالية:

- التجمهر والتلويح بالعنف.

- إثارة الشغب.

- اقتحام مركز شرطة أطفيح إلى جانب إشعال النيران به.

- الشروع في القتل.

- تأليف عصابة مزودة بكل من الأسلحة والذخائر، مع زجاجات المولوتوف والخرطوش، وذلك بهدف التعدي على قوات الشرطة في مركز شرطة أطفيح، وأيضاً وإزهاق أرواحهم، إلى جانب إتلاف الممتلكات سواء العامة أو الخاصة.

وفي السياق ذاته، قررت الدائرة الثانية إرهاب والمنعقدة في مجمع محاكم طرة، تأجيل نظر إعادة محاكمة عدد 4 متهمين في قضية «فض اعتصام رابعة» إلى جلسة يوم 10 يناير المقبل للمرافعة.