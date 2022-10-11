الجنايات تستكمل إعادة إجراءات محاكمة متهم في قضية «أحداث أطفيح»

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بعد قليل، إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث أطفيح»، إثر تأجيل هيئة المحكمة جلسة إعادة الإجراءات، إلى جلسة اليوم لسماع الشهود في القضية.

إشعال النيران في قسم شرطة أطفيح

وجاء في أوراق القضية، وفقًا لتحقيقات النيابة العامة مع المتهمين، قيامهم بالتجمهر والتلويح بالعنف واقتحام قسم شرطة أطفيح، وإحداث الشغب وإشعال النيران به، فضلًا عن الشروع في قتل عدد من المواطنين، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

إحراز أسلحة وزجاجات مولوتوف

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا مزود بالأسلحة والذخائر، وإحراز خرطوش وزجاجات مولوتوف، وكان هدفهم التعدي على قوات الشرطة في مركز شرطة أطفيح وإزهاق أرواحهم، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

المشدد والبراءة

وقضت محكمة الجنايات، في وقت سابق، معاقبة عدد 55 متهمًا «غيابيًا»، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، فضلًا عن معاقبة 31 متهمًا آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، وبراءة 33 آخرين.