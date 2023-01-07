للعاطلين عن العمل.. 4 شروط للحصول على تعويض البطالة بأمر القانون

وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المعمول به حاليا، الفئات المجتمعية على رأس أولوياته، لضمان حقوقهم في حالة تعرضهم لأي ضرر بسبب حوادث العمل، ليؤكد محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، إدراج فئة المتعطلين عن العمل ضمن الأفراد التي يطبق عليهم شروط التأمينات والمعاشات.

شروط استحقاق تعويض البطالة

قال «عبد المجيد» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن قانون التأمينات والمعاشات الجديد وضع شروط محددة للمتعطلين عن العمل أو شروط لاستحقاق تعويض البطالة التي قد يتعرض لها الموظف من المؤسسة التي يعمل بها، وذلك لضمان حقوقهم وألا يقع عليهم أضرار بالغة نتيجة هذا التعطيل.

وأوضح الخبير القانوني أنه من ضمن الشروط التي حددها القانون لاستحقاق تعويض البطالة، ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر ذلك الشخص في تلك الحالة تحت بند الانقطاع عن العمل، بالإضافة إلى أن يكون المؤمن عليه مشتركا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

عدم حصول المؤمن عليه على حكم نهائي في جناية

وذكر «عبد المجيد»، أن من الشروط التي نص عليها القانون حتى يحصل الموظف على تعويض البطالة ألا تنتهي خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.

وتابع: يجب على الموظف الذي يريد استحقاق التعطيل عن العمل، أو المؤمن عليه بتقيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد، بقرار من وزير القوى العاملة.