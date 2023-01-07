بايدن يهنئ مكارثي بالفوز برئاسة النواب الأمريكي: مستعد للعمل مع الجمهوريين
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أ ش أ
09:53 ص | السبت 07 يناير 2023
الرئيس الأمريكي جو بايدن
هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، صباح اليوم السبت، زعيم الأغلبية الجمهورية كيفن مكارثي، بالفوز برئاسة مجلس النواب، في الجولة الـ15 من التصويت.
وقال بايدن، حسبما أفادت قناة «الحرة» الأمريكية، إن لديه استعدادا للعمل مع الجمهوريين «حسب الإمكان»، داعيا مكارثي إلى الحكم بشكل مسؤول.
وكان زعيم الأغلبية الجمهورية كيفن مكارثي، قد تمكن، صباح اليوم السبت، من الفوز برئاسة مجلس النواب الأمريكي، في الجولة الـ15 من التصويت.