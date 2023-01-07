«ابن ترامب المدلل».. من هو كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب الأمريكي؟

ذكرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية في نشرتها باللغة الإنجليزية، أن النائب الجمهوري كيفن مكارثي، حصل على عدد كافٍ من أصوات نواب «الحزب الجمهوري» في مجلس النواب الأمريكي بعد الجولة الـ15 في عملية التصويت، ليصبح الرئيس الجديد للمجلس خلفا للديمقراطية نانسي بيلوسي.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي أبرز معلومات عن رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، الذي يعتبر الابن المدلل للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الحزب الجمهوري الأمريكي.

معلومات عن رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي

- وينحدر مكارثي من ولاية كاليفورنيا والتي تعرف الآن بأنّها أحد المعاقل القوية للحزب الديمقراطي الأمريكي.

- كان والد مكارثي يعمل رجل إطفاء في حين أن جده كان يعمل مربي للماشية.

- حصل على بكالوريوس في العلوم في عام 1989 وماجستير في إدارة الأعمال في عام 1994، من جامعة كاليفورنيا الأمريكية.

- بعد فوزه بجائزة اليانصيب والتي كان قدرها 5 آلاف دولار، ترك مكارثي الدراسة لفترة قصيرة.

- أسس مشروعًا تجاريًا للوجبات السريعة، ثم استخدم العائدات للعودة إلى دراسته.

- انتخب مكارثي لعضوية مجلس ولاية كاليفورنيا في عام 2002.

- زعيم الأقلية في مجلس ولاية كاليفورنيا في عام 2003.

- ترأس مكارثي سابقًا منظمة الجمهوريين الشباب في كاليفورنيا والاتحاد الوطني للجمهوريين الشباب.

- انتخب عضوا في مجلس النواب الأمريكي في عام 2008.

- أصبح نائب رئيس الحزب الجمهوري في عام 2009.

- حاز على زعامة الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي بحلول عام 2014.

- بعد خسارة الجمهوريون الأغلبية في الانتخابات النصفية لعام 2018 تقاعد رئيس مجلس النواب الأمريكي بول رايان، وانتخب مكارثي زعيمًا للأقلية في يناير 2019.

- أول عضو من الحزب الجمهوري من كاليفورنيا يشغل زعيما للنواب في المجلس.

- كان مكارثي مدافعًا عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كما أنكر فوز الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.

- شارك في الدعوات القانونية لإبطال نتائج الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية.

- يعتبر مكارثي من أهم المدافعين عن حق الإجهاض، لكن دون تحميل الخزانة الأمريكية أي تكلفة.