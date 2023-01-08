سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 8 يناير

قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إن سعر طبق وكرتونة البيض لم يتغير في السوق منذ عدة أيام.

ويهتم الناس بالبحث عن سعر طبق وكرتونة البيض، نظرا لأهميته في وجبتي الإفطار والعشاء وتحضير الحلويات والكيك.

سعر كرتونة البيض اليوم

وأوضح الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية في تصريحات لـ«الوطن»، إن سعر كرتونة البيض سجل سعر طبق البيض البلدي نحو 84 جنيها.

وسجل سعر طبق البيض الأبيض اليوم نحو 74 جنيها، بينما يصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

وسجل سعر البيض الأحمر اليوم نحو 78 جنيها، بينما يصل للمستهلك بسعر 85 جنيها.

البيض في منافذ الزراعة

ويتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض في وزارة الزراعة اليوم بين 75 لـ78 جنيهًا.

ويتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر في وزارة الزراعة اليوم بين 79 لـ80 جنيها.

سعر البيض في المحال التجارية

وتراوح سعر البيض في المحلات التجارية اليوم بين 90 حتى 95 جنيها.

أسعار الفراخ اليوم

وجاءت أسعار الفراخ اليوم الأحد 8 يناير ومشتقاتها، كما يلي:

تراوح سعر الشيش البانيه اليوم بين 110 و120 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البانيه اليوم بين 100 و120 جنيها.

تراوح سعر الأجنحة اليوم بين 32 و35 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر صدور بالعظم بين 80 و85 جنيهًا.

تراوح سعر الأوراك المخلية اليوم بين 70 و82 جنيهًا.

تراوح سعر الفرخة وزن 2 كيلو نحو 90 حتى 95 جنيهًا.

تراوح سعر الفراخ البلدي اليوم بين 58 و62 جنيها.

تراوح سعر البط اليوم بين 70 و75 جنيها للكيلو.

تراوح سعر الهياكل اليوم بين 25 و30 جنيهًا.

تراوح سعر الشاورما الدجاج اليوم بين 120 إلى 125 جنيهًا.

سجل سعر الكيلو من الكبد الصافي اليوم نحو 48 جنيهًا.

تراوح سعر الدبابيس اليوم بين 65 و70 جنيهًا.

سجل سعر الكبد والقوانص اليوم نحو 42 جنيهًا.

تراوح سعر الأوراك الكيلو اليوم بين 51 و55 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الشيش طاووق اليوم بين 110 و115 جنيها.