«الزراعة»: انخفاض كبير في سعر كرتونة البيض عن الأسبوع الماضي

كشف الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن أزمة الأعلاف تمت دراستها ومتابعتها ومناقشتها على أعلى مستوى من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الزراعة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن كل مصانع الأعلاف تعمل بكامل طاقتها، لافتا إلى أن المخالفات التي يتم ضبطها، تتنوع بين سعر الشراء وسعر البيع، حيث هناك تاجر يشتري الطن بـ26 ألف جنيه، ويبيعه بـ37 ألف جنيه.

وأشار إلى أن هناك من يبيع العلف المُصنع بـ20 ألفا، بزيادة 6 آلاف جنيه عما هو محدد، ومن يتم ضبطه يفعل ذلك يُحال للنيابة.

وأوضح الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن أسعار كرتونة البيض انخفضت 6 جنيهات مقارنة بالأسبوع الماضي.

إلى ذلك، كشف عمرو درويش، عضو مجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المواطن يريد وصول جهود الحكومة له ولا يريد صورا في الإعلام لجولات المسئولين لا تعبر عن نبض الشارع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، نريد المصارحة والشفافية.

وأردف عمرو درويش، عضو مجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نحتاج قيادات على مستوى المسئولية، ويسيرون بنفس سرعة القيادة.

وأكد أنه لا يصح أن تعلن الحكومة عن وجود إفراج في السلع والبضائع من الموانئ، في ظل وجود تفاوت في الأسعار أو ارتفاعها عن الواقع.

وأشار إلى أن هناك أجهزة معنية بالرقابة، إضافة إلى رقابة البرلمان على الحكومة، مؤكدا ضرورة المشاركة الشعبية في الرقابة على الأسواق حتى يتم الوصول إلى المستوى المطلوب.