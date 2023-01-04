سعر طبق البيض اليوم في منافذ الزراعة والمحلات التجارية اليوم الأربعاء

تراجع سعر طبق البيض اليوم في منافذ وزارة الزراعة بنحو 6 جنيهات، وفقا لما ذكره الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المُذاع على قناة صدى البلد.

وانخفض سعر طبق البيض اليوم، بفضل توافره في جميع المنافذ الخاصة بوزارة الزراعة.

سعر كرتونة البيض اليوم

وجاء سعر كرتونة البيض اليوم وفقا لما قاله الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية في تصريحات خاصة لبوابة الوطن، بـ84 جنيها للبيض البلدي، والبيض الأبيض بـ74 جنيها، بينما يصل للمستهلك بسعر 80 جنيها، ووصل سعر البيض الأحمر إلى نحو 78 جنيها، بينما يصل للمستهلك بسعر 85 جنيها.

البيض في منافذ الزراعة

ويتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض في وزارة الزراعة اليوم بين 75 لـ78 جنيهًا، ويتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 79 لـ80 جنيها.

سعر البيض في المحال

وتراوح سعر البيض في المحلات التجارية والتي تحتوي على 30 بيضة، اليوم بين 90 حتى 95 جنيها.

أسعار الفراخ اليوم

وجاءت أسعار الفراخ اليوم 4 يناير ومشتقاتها، كما يلي:

تراوح سعر كيلو البانيه اليوم بين 100 و120 جنيها.

تراوح سعر الأجنحة اليوم بين 32 و35 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر صدور بالعظم بين 80 و85 جنيهًا.

تراوح سعر الأوراك المخلية اليوم بين 70 و82 جنيهًا.

تراوح سعر الفرخة وزن 2 كيلو نحو 90 حتى 95 جنيهًا.

تراوح سعر الفراخ البلدي اليوم بين 58 و62 جنيها.

تراوح سعر البط اليوم بين 70 و75 جنيها للكيلو.

تراوح سعر الشيش البانيه اليوم بين 110 و120 جنيهًا.

تراوح سعر الهياكل اليوم بين 25 و30 جنيهًا.

تراوح سعر الشاورما الدجاج اليوم بين 120 إلى 125 جنيهًا.

سجل سعر الكيلو من الكبد الصافي اليوم نحو 48 جنيهًا.

تراوح سعر الدبابيس اليوم بين 65 و70 جنيهًا.

سجل سعر الكبد والقوانص اليوم نحو 42 جنيهًا.

تراوح سعر الأوراك الكيلو اليوم بين 51 و55 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الشيش طاووق اليوم بين 110 و115 جنيهات.