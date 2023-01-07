كيف تسترد أموالك بعد دفع قيمة باقة الحج؟.. حالة واحدة منعتها السعودية

كشفت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، آلية استعادة الأموال بعد التقديم على الحج ودفع قيمة باقة الحج للحجاج من داخل المملكة العربية السعودية، سواء قبل أو بعد صدور التصريح.

وذكرت وزارة الحج والعمرة السعودية في تغريدة عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أنَّ آلية استعادة الأموال كالتالي:

أولًا: قبل صدور تصريح أداء الحج

ـ من يوم إطلاق الحج حتى يوم 14 شوال 1444هـ، يتم إعادة المبلغ بالكامل.

ـ في حال رفض إصدار التصريح، يتمّ حسم أجور خدمات إلكترونية.

ثانيًا: بعد صدور تصريح أداء الحج

ـ من يوم 15 شوال 1444هـ وحتى نهاية شهر ذو القعدة، يتم حسم أجور خدمات إلكترونية إضافة إلى 10% من قيمة العقد.

ـ بدءا من يوم 1 ذو الحجة 1444 هـ، لا تسترد أي مبالغ مدفوعة.

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت في وقت سابق عن فتح باب التقديم لأداء فريضة الحج للعام الجاري 1444 هـ ،عام 2023 م، للمواطنين والمقيمين دخل المملكة العربية السعودية.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، أنه يمكن للراغبين في التقديم لأداء فريضة الحج التقديم من خلال موقع وزارة الحج والعمرة أو من خلال منصة «نسك».

ومن بين أهم ضوابط التقديم للحج، وجود «هوية وطنية» للمواطنين أو «هوية مقيم» للمقيمين بالمملكة العربية السعودية سارية الصلاحية إلى نهاية شهر ذي الحجة 1444هــ، على أقل تقدير، للراغبين في تأدية نسك الحج، وسيكون الحد الأدنى للتسجيل لأداء الحج لهذا العام هو 12 عامًا مع أولوية التسجيل لمن لم يسبق لهم الحج، وحال توفر أماكن شاغرة سيتم تضمين من سبق لهم الحج، ويستثنى من شرط الأولوية المحرم للمرأة.