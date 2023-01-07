سقوط أمطار على الإسكندرية ومطروح.. وانخفاض درجات الحرارة

سقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينة مرسى مطروح وبعض المدن الساحلية الممتدة لمسافة 455 كيلو مترا على ساحل البحر المتوسط من الإسكندرية شرقا ومرورا بمدن ومناطق الحمام والعلمين وسيدي عبد الرحمن وتل العيس والعلمين الجديده وغزالة وأولاد علواني والضبعة وجميمة وجلالة وفوكة ورأس الحكمة وباغوش وسيدي حنيش والجراولة وسملا، مع انخفاض درجات الحرارة وغيوم كثيفة.

تحذيرات هيئة الأرصاد

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم، مؤكدة سقوط أمطار على السواحل الشمالية للبلاد، خاصة الغربية وبعض محافظات الوجه البحري ومدن القناة وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، يصاحبها برودة في الجو خاصة في الساعات الأولى من الصباح والساعات المتأخرة ليلا، مع وجود شبورة في الجو، في ظل استمرار حالة الطقس غير المستقر خلال الساعات المقبلة.

تأثر حركة الصيد

وأكد نصر الله الفردي، رئيس جمعية الصيادين بمطروح، في تصريحات لـ«الوطن»، أن النوة التي تشهدها محافظة مطروح «عيد الميلاد» تؤثر على حالة البحر من ارتفاع المد والجزر، ووجود نشاط للرياح أدى إلى ارتفاع الأمواج ما يؤثر على حركة الصيد.