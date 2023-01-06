الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات من بينها مطروح والإسكندرية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات، حيث تتعرض بعض المناطق إلى سقوط أمطار خفيفة، حيث تكون فرص الأمطار ضعيفة وغير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية، مع حالة من التحسن في الأحوال الجوية وزيادة في فترات سطوع أشعة الشمس.

أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات

وذكر بيان الأرصاد أن أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات تكون في «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، الغربية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط»، بنسبة تصل إلى 30% وتكون متوسطة على فترات متفاوتة نهارا.

فرص سقوط الأمطار غدا في المحافظات

وعن فرص سقوط الأمطار غدا، توقعت «الأرصاد» تعرض عدد المحافظات إلى سقوط أمطار نسبتها من 20 إلي 30% على مدار اليوم وهي كل من «رفح وبورسعيد، ومناطق من جنوب البحر الأحمر مثل حلايب وشلاتين ومرسى علم».

أمطار غزيرة إلى رعدية

وتشير توقعات الأرصاد الجوية، إلى أن هناك فرص لسقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة، إلا أنها تزداد حدتها في منتصف الأسبوع حيث تصل إلى أمطار غزيرة إلي رعدية لاسيما في محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري، وسط تحذيرات باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة التغيرات الجوية المتوقعة.