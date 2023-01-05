إعادة فتح طريق «مطروح -السلوم» بعد سحب تراكمات مياه الأمطار

أعلن اللواء خالد شعيب، الانتهاء من رفع كميات من مياه الأمطار على طريق مطروح السلوم في المناطق الواقعة بين مدينة مرسى مطروح ومدينتي النجيلة وسيدي براني، الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها مطروح خلال نوة رأس السنة، واستمرت عدة أيام، وإعادة فتح الطريق تيسيرًا على المسافرين وعمل سيولة مرورية.

فرق الطوارئ تتعامل مع الأمطار

وأضاف محافظ مطروح، اليوم الخميس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه جرى الدفع بسيارات الصرف الصحي ومواتير ومعدات بالاضافة إلى فرق طوارئ مدربة من خلال مجالس المدن بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، وجرى التعامل مع جميع بؤر المياه المتجمعة على الطريق الدولي الساحلي مطروح السلوم، الذي يربط بين ليبيا ودول شمال إفريقيا وبين محافظات غرب مصر منها، مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ القادمين من الطريق الصحراوي القاهرة مطروح في اتجاه السلوم.

تحذيرات هيئة الأرصاد

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من سقوط أمطار اليوم على عده مناطق في أنحاء البلاد، منها السواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتمتد إلى القاهرة الكبرى وبعض محافظات بحري، مع وجود نشاط للرياح في عدة مدن ومناطق ووجود غيوم.