سقوط أمطار رعدية على بعض المدن في محافظة مطروح «صور»

شهدت محافظة مطروح سقوط أمطار رعدية غزيرة على العديد من المدن والمناطق الواقعة على الخط الغربي من مدينة مرسى مطروح شرقاً، مرورا بمناطق النجيلة والنصر والشويلحي والزغيرات والمثاني سيدي براني وشماس والزويدة والقطراني وأبو سطيل والمقتلة وأبو غليلة وأبقبق وأبو زريبة، وحتى مدينه السلوم وهضبة السلوم بالمنطقة الحدودية، ما تسبب في تجمعات كميات كبيرة من المياه على الطريق الدولي.

طوارئ بمطروح

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في تصريحات صحفية، إنه نظراً حالة الطقس اليوم تم إعلان حاله الطوارئ والدفع بسيارات من خلال مجالس المدن الواقعة على الطريق الدولي، وأمام مدينة سيدي براني وجميع المناطق التي يوجد بها تجمعات مياه وسحبها من بؤر التجمعات والتعامل معها بشكل سريع من خلال فرق الطوارئ والتدخل السريع بالوحدات المحلية، واستخدام معدات الشفط و«المواتير» وسيارات الصرف الصحي لتسهيل مرور السيارات وعمل سيولة مرورية، لجميع المسافرين.

أمطار شديدة على السواحل الشمالية

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار على السواحل الشمالية للبلاد خاصة السواحل الشمالية الغربية مع انخفاض درجات الحرارة في عدة مدن منها مدينه السلوم لتسجل تسع درجات مئوية وامتداد الأمطار إلى محافظات وجه بحري ومدن القناه وشمال الصعيد، واستمرار عدم استقرار حاله الطقس خلال الساعات المقبلة.