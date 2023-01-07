رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

رحلة نجيب محفوظ السينمائية بـ «بيت السحيمي» في ذكرى ميلاد أديب نوبل

كتب:

إلهام زيدان
11:00 ص | السبت 07 يناير 2023
نجيب محفوظ

نجيب محفوظ

ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى 111 لميلاد الأديب العالمي نجيب محفوظ، يستضيف مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، أمسية ثقافية بعنوان «رحلة نجيب محفوظ السينمائية .. أغاني الأفلام»، في السابعة مساء غد الأحد.

تتضمن الأمسية تقديم الفنانة صدفة كامل وفرقتها الموسيقية، مجموعة من أغاني الأفلام الروائية التى جسدت إبداعات الأديب العالمي نجيب محفوظ، مثل «الحلو مخاصمني»، «معرفش يا نينه»، «الحياة بقى لونها بمبي»، «أوعى تكلمني بابا جي ورايا»، يعقبها عرض نبذة عن إبداعات وأعمال أديب نوبل، تقديم علي أبوزيد، محمود سيد، مصطفى الصباغ، ومصطفى الشناوي.

اقرأ المزيد:

فاطمة قنديل بعد حصدها جائزة نجيب محفوظ: أكتفي ببهجة الكتابة وهذا فوزي الأول

وزيرة الثقافة تفتتح معرض «نجيب محفوظ بين الحارة والوظيفة والأصدقاء»

وزيرة الثقافة تُقرر عودة سلسلة ودورية نجيب محفوظ: تقديرا لرموزنا المبدعين

نادي سينما «أوبرا الإسكندرية» يحتفي بذكري ميلاد نجيب محفوظ غدا

مؤتمر أدباء مصر يحتفل بمرور 111 عاما على ميلاد نجيب محفوظ

فاطمة قنديل رئيسا لتحرير سلسلة «نجيب محفوظ» بهيئة الكتاب

وزيرة الثقافة: معارض الحرف اليدوية أحد دعائم الصناعات في جميع أنحاء العالم
إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.