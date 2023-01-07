رحلة نجيب محفوظ السينمائية بـ «بيت السحيمي» في ذكرى ميلاد أديب نوبل

ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى 111 لميلاد الأديب العالمي نجيب محفوظ، يستضيف مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، أمسية ثقافية بعنوان «رحلة نجيب محفوظ السينمائية .. أغاني الأفلام»، في السابعة مساء غد الأحد.

تتضمن الأمسية تقديم الفنانة صدفة كامل وفرقتها الموسيقية، مجموعة من أغاني الأفلام الروائية التى جسدت إبداعات الأديب العالمي نجيب محفوظ، مثل «الحلو مخاصمني»، «معرفش يا نينه»، «الحياة بقى لونها بمبي»، «أوعى تكلمني بابا جي ورايا»، يعقبها عرض نبذة عن إبداعات وأعمال أديب نوبل، تقديم علي أبوزيد، محمود سيد، مصطفى الصباغ، ومصطفى الشناوي.