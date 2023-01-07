ضبط عاطل وزوجته بتهمة اختلاق واقعة خطف أطفالهما في القاهرة

تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص وزوجته - مقيمان بدائرة القسم) بأنهما عقب عودتهما من عملهما للمنزل سكنهما فوجئا بعدم تواجد أنجالهما (4 أطفال- مقيمون بذات العنوان) وإتهما إحدى السيدات مقيمة بمحافظة قنا بإختطافهم ، وعللا قيامها بذلك لوجود خلافات عائلية بينهم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة ما جاء بأقوال المبلغين ، وتبين قيام الزوجة بإختلاق الواقعة وإخفاء أنجالها طرف شقيقها بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة .

بمواجهتها بالتحريات أيدتها وأقرت بأنه نظراً لقيام المشكو فى حقها بتحرير محضر "ضرب" ضدها وأشقائها ، قامت على أثر ذلك بإختلاق الواقعة وإتهامها بذلك لإجبارها على التنازل عن ذلك المحضر وبإستدعاء أنجال المٌبلغة ، وبسؤالهم أيدوا ما جاء بالفحص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.