حكاية خطف طفلة من أمام مدرستها في سوهاج.. رسالة تهديد وطلب فدية

«بنتك معايا ومش هتشوفها تاني غير لما تدفع الفدية، ومتحاولش تبلغ الشرطة لو عايز تشوفها تاني»، كلمات قليلة كانت محتوى رسالة نصية قصيرة أرسلها المتهم بخطف طفلة بسوهاج إلى هاتف والدها طالباً منه مبلغ مالي كبير كفدية نظير إطلاق سراح طفلته الصغيرة، تلك الرسالة كانت نقطة تحول في الواقعة التي تستعرض «الوطن» تفاصيلها الكاملة حسب ما جاء في اعترافات المتهم وأقوال والدها أمام جهات التحقيق.

خطف الطفلة

ذهبت الطفلة البالغة من العمر 7 سنوات، إلى مدرستها الابتدائية بمركز «ساقلته» مثلما تذهب يومياً، ولكنها لم تدرك أنها لن تعود مرة أخرى إلى منزلها في هذا اليوم، انتظمت في يومها الدراسي، ومع نهايته كان المتهم الذي عمل مع والدها من قبل، ينتظرها خارج أسوار المدرسة، يترقب خروجها من المدرسة، يفكر كيف يمكنه أن يستدرجها بعيداً عن زملائها.

المتهم قرر أن يتحدث معه إحدى زميلاتها وأدعى أنه والدها وأنه ينتظرها خارج المدرسة، لتذهب زميلتها إليها وتبلغها بأن والدها بالخارج، لتخرج وتجده ليس والدها، قائلا لها: «تعالي يا حبيبتي أجيبلك حاجة حلوة ونرجع على طول»، ورافقته الطفلة الصغيرة ليستدرجها إلى سيارة ميكروباص إلى مدينة سوهاج.

الطفلة لم تعد إلى المنزل

عاد زملائها إلى أهاليهم ومنازلهم، لكن الطفلة لم تعد إلى منزلها في هذا اليوم، ليدق القلق والخوف في قلوب والديها، مما جعلهم يخرجوا يسألوا عليها الجيران وأصحاب المحلات في قريتهم وزملائها، ولكن دون جدوى.

رسالة تهديد إلى والدها

وفي نفس اليوم، تصل رسالة نصية قصيرة إلى هاتف الأب من خاطف طفلته والذي كانت له علاقة عمل سابقة به، يخبره بأنه خطف نجلته دون أن يفصح عن هويته، وأنه على الأب أن يدفع فدية مالية كبيرة مقابل إطلاق سراح الطفلة، مهدداً الأب بعدم الاتصال بالشرطة ليضمن رؤية طفلته مرة أخرى.

الأب يبلغ الشرطة بالواقعة

تردد الأب كثيراً فيما عليه فعله، قبل أن يقرر أن يبلغ قسم الشرطة بالواقعة وبرسالة التهديد والفدية، لتبدأ أجهزة الأمن في جمع التحريات والمعلومات وتتوصل إلى هوية الخاطف من خلال رقم الهاتف المحمول الذي تواصل من خلاله مع الأب، وفور علم المتهم بأن والد الطفلة أخبر الجهات الأمنية أطلق سراحها خوفاً من توصل أجهزة الأمن إليه والقبض عليه.

القبض على الخاطف وحبسه 4 أيام

وأعلنت وزارة الداخلية أول أمس الجمعة، أنه تم القبض على خاطف الطفلة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي اعترف أمامها بتفاصيل الواقعة، حيث أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية

وعن العقوبة التي من المنتظر توقيعها على المتهم بخطف طفلة بسوهاج، يقول المحامي محمد رمضان، إن عقوبة الخطف المصحوب بطلب فدية حسب قانون العقوبات تكون السجن المشدد من خلال مدة لا تقل عن 15 عاما ولا تزيد على 20 عاما.