ضبط عامل خطف طفلة من مدرسة في سوهاج وساوم والدها على فدية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة اختطاف طفلة بسوهاج ومساومة أهليتها على دفع فدية مالية، وضبط مرتكب الواقعة.

ووفا لبيان وزارة الداخلية، تبلغ لمركز شرطة ساقلته بمديرية أمن سوهاج من أحد الأشخاص، باختفاء طفلته، 7 سنوات، واستقباله رسالة نصية على هاتفه المحمول تتضمن بأن كريمته برفقة صاحب الهاتف وطلب فدية نظير إعادتها.

عامل وراء ارتكاب الواقعة

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج عن أن وراء ارتكاب الواقعة عامل مقيم بدائرة المركز.

المتهم أطلق سراح الطفلة بعد علمه بإبلاغ الأمن

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر ارتباطه بعلاقة عمل بالمُبلغ فعقد العزم على اختطاف كريمته ومساومته على مبلغ مالي كفدية لإطلاق سراحها، وفى سبيل ذلك انتظرها عقب خروجها من المدرسة واصطحبها في سيارة ميكروباص لمدينة سوهاج، ومكث بعض الوقت وفور علمه بإبلاغ والدها للأجهزة الأمنية أطلق سراحها بذات المنطقة وأرشد عن الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.