«الداخلية» تكشف تفاصيل خطف مواطن بسبب عملية احتيال فاشلة في المعادي

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل مقيمة بدائرة القسم بغياب زوجها المقيم بذات العنوان، عقب خروجه من المسكن وانقطاع الاتصال به.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء واقعة غياب المجني عليه أحد الأشخاص، مقيم بنطاق محافظة القاهرة لوجود خلافات مالية بينهما، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالشقة محل سكنه بمنطقة المرج بالقاهرة.

استبدال مبلغ مالي بالعملة المحلية لعملة أجنبية

وبمواجهته بالتحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة، نظراً لقيام المجني عليه وآخران لا يعلم بياناتهما بالتوسط لاستبدال مبلغ مالي بالعملة المحلية لعملة أجنبية خارج السوق المصرفي لصالحه واكتشافه تعرضه لواقعة نصب واستبدال المبلغ مقابل رزم ورق أبيض فخطط لاستدراجه للشقة محل سكنه بدعوى إنهاء الخلاف بينهما وإجباره على رد المبلغ وتنفيذاً لذلك استعان بـ 3 أشخاص في تنفيذ مخططه الإجرامي، وتمكنوا من استدراج المجني عليه واحتجازه وشخصين بمخزن ملك أحد المتهمين كائن بمنطقة أبوالنمرس بالجيزة.

استهداف المتهمين بمأمورية أسفرت عن ضبطهم

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بمأمورية أسفرت عن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وبإرشادهم أمكن التوصل إلى المخزن محل احتجاز المجني عليهم وتحريرهم، وبسؤال المجني عليهم اتهموهم بارتكاب الواقعة، وإحداث إصابة أحدهم، وتم لتخاذ الإجراءات القانونية.